Emirati-Grecia: incontro tra ministri Esteri, focus su cooperazione bilaterale

- Il ministro degli Affari esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed al Nahyan, ha ricevuto, a Dubai, l’omologo della Grecia, Nikos Dendias, per un incontro volto a discutere dei modi per rafforzare le relazioni e la cooperazione bilaterale e a scambiarsi opinioni su una serie di questioni regionali e internazionali di mutuo interesse. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”, il ministro Al Nahyan ha affermato che le relazioni tra Emirati e Grecia continuano a crescere, ma Abu Dhabi desidera “ampliare la portata della cooperazione in tutti i campi per rispondere agli interessi comuni e raggiungere ulteriore prosperità”. Da parte sua, Dendias ha sottolineato la profondità dei legami tra Atene e il Paese del Golfo e il desiderio di rafforzarli in molteplici settori.(Res)