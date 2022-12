Spagna: Verstrynge (Podemos), re Felipe non ha "legittimità democratica" per pronunciarsi su "grave crisi istituzionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re di Spagna Felipe VI non ha "legittimità democratica" per prendere posizione sulla "grave crisi istituzionale" derivata "dall'ingerenza" della Corte Costituzionale nel potere legislativo. Lo Ha detto la segretaria dell' organizzazione di Unidas Podemos, Lilith Verstrynge, in un'intervista all'agenzia di stampa "Europa Press", in merito all'eventualità di una menzione sovrano durante il suo consueto messaggio natalizio alla sospensione della Corte costituzionale dell'iter parlamentare al Senato della riforma sul suo rinnovo. L'esponente della formazione viola ha sottolineato che la soluzione di questo conflitto corrisponde esclusivamente al governo e al Congresso dei deputati perché sono le istituzioni che "emanano" dalla sovranità popolare. Verstrynge ha aggiunto che "in nessun caso" Felipe VI dovrebbe impegnarsi in un discorso sulla falsariga di quello pronunciato dopo il referendum di indipendenza della Catalogna nell'ottobre 2017 perché i suoi discorsi devono rappresentare il popolo spagnolo nel suo complesso. (segue) (Spm)