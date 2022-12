Spagna: Verstrynge (Podemos), re Felipe non ha "legittimità democratica" per pronunciarsi su "grave crisi istituzionale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alla sua analisi della sospensione cautelare decretata dal Tribunale costituzionale prima del voto sulla riforma dell'organo al Senato, Verstrynge ha osservato quanto sia "preoccupante ed eccezionale" che, per la prima volta nella storia democratica del Paese, il potere giuridico "intervenga"nell'organo legislativo, da cui proviene la sovranità nazionale, per impedire un voto in Aula. Per quanto riguarda l'eventualità che il re emerito re Juan Carlos I possa tornare nel Paese, ritiene che la Spagna abbia "preoccupazioni più importanti", percependo una"rottura rottura della fiducia" con la cittadinanza, a seguito di comportamenti come quelli tenuti dall'ex sovrano. (Spm)