Marocco: inflazione aumenta dell'8,3 per cento su base annua a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo del Marocco è salito dell'8,3 per cento su base annua a novembre, trainato principalmente dall'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Lo ha reso noto l'Alto Commissariato per la pianificazione in una nota, specificando che i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati del 14,4 per cento, mentre l'inflazione dei beni non alimentari è aumentata del 4,5 per cento. Su base mensile, l'indice è salito dello 0,4 per cento.(Mar)