Algeria-Messico: ambasciatore messicano discute di cooperazione con presidente gruppo amicizia

- Il presidente del Gruppo parlamentare di amicizia Algeria-Messico, Zaghouane Houdaifa, ha ricevuto, ieri presso la sede del consiglio, l'ambasciatore del Messico, Gabriel Rosenzweig, con cui ha discusso delle modalità per rafforzare le relazioni tra i due Paesi, soprattutto a livello parlamentare. Lo hanno riferito i media algerini, affermando che durante questo incontro, Houdaifa ha elogiato "la forza delle relazioni storiche tra l'Algeria e il Messico e la convergenza di opinioni tra i due Paesi su molte questioni di interesse comune". Il capo del Gruppo di amicizia ha espresso il desiderio di rafforzare il lavoro congiunto con la Camera dei deputati messicana, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di opportunità di cooperazione nei settori degli investimenti, del commercio e dell'industria. Da parte sua, l'ambasciatore ha elogiato gli sforzi profusi per rafforzare le relazioni tra i due Paesi, riferendosi alla visita del segretario generale del ministero degli Affari esteri algerino in Messico, "che ha consentito di coordinare le posizioni su diversi temi come la lotta alla criminalità organizzata, il cambiamento climatico e i diritti umani". Rosenzweig ha sottolineato l'importanza di costruire ponti di comunicazione e dialogo tra i parlamenti dei due Paesi, soprattutto dopo l'inaugurazione del Gruppo di amicizia messicano-algerino a maggio scorso.(Ala)