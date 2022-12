Algeria: presidente Tebboune, è ancora presto per parlare di un secondo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ancora presto per parlare di un secondo mandato presidenziale in Algeria. Lo ha detto ieri il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, in una conferenza stampa con le principali testate giornalistiche algerine, in risposta a una domanda su quanto diffuso dai media circa la sua intenzione di candidarsi per un secondo mandato. "Non ho una risposta, ma non ci penso nemmeno. Abbiamo appena superato la metà del mandato, ed è ancora troppo presto per parlare di un secondo incarico", ha risposto Tebboune. Il presidente algerino ha chiarito che mancano due anni alla fine del mandato e “ora bisogna realizzare gli impegni presi”. “Solo la popolazione potrà valutare il mio percorso in seguito", ha aggiunto Tebboune.(Ala)