Regno Unito: Sunak nomina Laurie Magnus consigliere etico per interessi dei ministri

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha nominato il nuovo consigliere etico indipendente per gli interessi dei ministri dopo che tale incarico era rimasto vacante da giugno. A ricoprire la carica è ora Laurie Magnus, presidente dell'ente pubblico esecutivo non dipartimentale del governo britannico, Historic England. A riportare la notizia l'emittente televisiva "Sky News". Sunak era stato messo sotto pressione per affidare tale incarico dopo aver promesso di portare "integrità, professionalità e responsabilità" al governo quando è salito in carica. Tuttavia, il primo ministro è stato criticato per aver mantenuto il potere di porre il veto a qualsiasi indagine sui ministri da parte del nuovo consigliere etico. (Rel)