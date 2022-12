Regno Unito: ministero Interno, sistema asilo migranti costerà 4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo del sistema di asilo per i migranti in arrivo in Regno Unito raggiungerà i 3,5 miliardi di sterline (circa 4 miliardi di euro) l'anno prossimo. La cifra, riportata dal quotidiano "The Times", è basata sulle stime del ministero dell'Interno britannico. La ministra dell'Interno, Suella Braverman, ha affermato che il numero totale di richiedenti asilo sostenuti dai contribuenti è salito a 117 mila, rispetto ai 100 mila di settembre, in gran parte per via dei migranti in arrivo dalla Manica. Braverman ha dichiarato che verranno spesi 2,3 miliardi di sterline (circa 2,6 miliardi di euro) per ospitare i migranti negli hotel, e 400 milioni di sterline (circa 455 milioni di euro) per altri alloggi. I costi rimanenti sono quelli del personale e dei servizi di supporto. Si tratta di un aumento del 66 per cento rispetto ai 2,1 miliardi di sterline (circa 2,3 miliardi di euro) dell'anno finanziario in corso. (Rel)