Kuwait: Banca centrale, Fmi prevede crescita Pil superiore all’8 per cento nel 2022

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha previsto una crescita del Prodotto interno lordo in Kuwait superiore all’8 per cento nel 2022, conseguenza dell’aumento dei prezzi di petrolio e dei livelli di produzione, oltre che dalla crescente domanda interna. Lo ha riferito la Banca centrale kuwaitiana in una dichiarazione ripresa dall’agenzia di stampa “Kuna”, in cui si fa riferimento a una visita di una missione di esperti dell’Fmi nel Paese del Golfo svolta dall’11 al 18 dicembre scorso. L’Fmi ha fatto anche sapere che le banche kuwaitiane "godono ancora di buoni livelli di capitalizzazione e liquidità, mentre la crescita del credito per il settore privato è rimasta forte”.(Res)