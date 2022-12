Russia: Shoigu a Izhevsk per controllare lavoro del consorzio Kalashnikov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa russo è giunto oggi in visita ufficiale a Izhevsk, nella regione russa di Udmurtia, per controllare il lavoro del consorzio Kalashnikov. Lo ha annunciato la portavoce del ministro, Rossijana Markovskaja. "Il ministro controllerà l'esecuzione dell'ordine di difesa dello Stato. In particolare, ispezionerà la capacità produttive dell'impresa Kalashnikov", ha detto Markovskaja, precisando che il consorzio produce munizioni di precisione e armi da fuoco leggere. (Rum)