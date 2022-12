Iraq: presidente Rashid, il Paese si avvia verso un periodo di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq si sta dirigendo verso un periodo di stabilità politica e a livello di sicurezza. Lo ha affermato il presidente dell’Iraq, Abdul Latif Rashid, nel corso di un incontro con una delegazione del centro di studi Al Rafd Center for Media and Strategic Studies. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina”, durante i colloqui, il capo dello Stato ha riferito che vi è un “grande consenso a livello internazionale sulla formazione del nuovo governo, il che richiede all’Iraq di svolgere centrale in diverse questioni”. (segue) (Res)