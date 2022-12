Francia: ministro Trasporti su scioperi ferrovie, situazione non migliorerà nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione delle ferrovie francesi, dove è in corso da giorni un sciopero dei controllori, questo fine settimana non migliorerà. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Clement Beaune, all'emittente televisiva "BfmTv". I disagi sono stati annunciati a "inizio settimana", ha detto Beaune. Il ministro ha poi sottolineato l'importanza di riprendere il dialogo con i sindacati e non con il collettivo di controllori che ha lanciato la mobilitazione. "Non è con il collettivo che si fa la discussione", ha affermato il ministro.(Frp)