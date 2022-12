Iraq-Italia: Meloni ricevuta a Baghdad da premier Al Sudani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, è giunta a Baghdad, in Iraq, dove questa mattina è stata accolta dal premier Mohammed Shia' Al Sudani. Il presidente del Consiglio aveva annunciato ieri la sua partenza per l’Iraq per la sua prima visita a un contingente militare italiano all’estero. “Ho deciso di portare gli auguri di Natale a tutti i nostri militari impegnati nelle missioni di pace”, aveva dichiarato la premier nel corso dell’incontro con i parlamentari di Fratelli d'Italia alla Camera per uno scambio di auguri natalizio. “Voi sapete che in Iraq l’Italia ha il comando della missione Nato” aveva sottolineato Meloni, aggiungendo: “Ci sono altri quattro, cinque ministri in partenza per altrettanti teatri dove sono impegnati i nostri militari. È un gesto simbolico per dare un segnale importante a queste persone che sicuramente si sacrificano più di noi”. (segue) (Res)