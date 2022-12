Iraq-Italia: Meloni ricevuta a Baghdad da premier Al Sudani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono due le principali missioni in Iraq che vedono coinvolta l’Italia. La prima è la missione internazionale “Inherent Resolve”, lanciata nell’ottobre 2014 e che vede la partecipazione di 79 Paesi e cinque organizzazioni internazionali. Roma, in particolare, è presente con l’operazione “Prima Parthica” e fornisce personale di staff (circa 1.100 uomini) ai comandi multinazionali situati in Kuwait e in Iraq (Baghdad ed Erbil) nonché assetti e capacità di addestramento e assistenza rivolti alle forze armate e di polizia irachene, oltre che alle forze di sicurezza curde. Scopo della missione è sostenere le forze irachene nella lotta allo Stato islamico. L'organizzazione terroristica è stata ufficialmente sconfitta nel dicembre 2017, secondo quanto annunciato dal governo iracheno, ma continua a rappresentare ancora una minaccia alla sicurezza del Paese soprattutto nel cosiddetto “Triangolo della morte”, che include le provincie di Diyala, Salah al Din e Kirkuk, nelle zone rurali e nelle aree montuose situate tra la periferia settentrionale di Baghdad e la regione autonoma del Kurdistan. Solo nella scorsa settimana sono stati due gli attentati letali registrati in quest’area. L’attentato del 18 dicembre a Kirkuk, rivendicato dall'Is, ha provocato la morte di almeno nove membri della polizia federale irachena. Il secondo, a Diyala, il 20 dicembre, ha causato otto vittime civili. (segue) (Res)