Iraq-Italia: Meloni ricevuta a Baghdad da premier Al Sudani (3)

- Il ruolo dell’Italia nel Paese arabo è poi culminato con l’assunzione nel maggio scorso del comando della Missione Nato in Iraq (Nmi) guidata dal generale Giovanni Maria Iannucci. Come riferito dall’ambasciatore d’Italia in Iraq, Maurizio Greganti, in una precedente intervista a “Nova”, con la chiusura della missione in Afghanistan quella in Iraq è “divenuta la più importante missione ‘out of area’ dell’Alleanza”. Si tratta, in particolare, di una missione di addestramento e sostegno a favore del governo iracheno, fondata sul pieno rispetto della sovranità, indipendenza e integrità territoriale del Paese. Avviata nel 2018, l’obiettivo della missione è sostenere la capacità addestrativa delle forze irachene in una vasta gamma di settori: contrasto all’utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati, bonifica e sminamento, pianificazione civile e militare, medicina militare, ecc; sostenere i ministeri pertinenti in Iraq nello sviluppo di una struttura militare sostenibile attraverso la cooperazione civile-militare; svolgere un’importante azione di contrasto al terrorismo supportando lo sviluppo delle capacità di sicurezza nazionale e prevenendo così il ritorno di Daesh (acronimo in arabo per Stato islamico dell’Iraq e del Levante). (segue) (Res)