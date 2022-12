Iraq-Italia: Meloni ricevuta a Baghdad da premier Al Sudani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il legame tra Roma e Baghdad va oltre l’ambito militare. Nel Paese operano ben 16 importanti aziende italiane, principalmente nei settori dell’Energia e delle Infrastrutture. In base ai dati elaborati dalla piattaforma “InfoMercatiEsteri”, nel 2021 le esportazioni italiane hanno raggiunto il valore di 656 milioni di euro segnando un +22,9 per cento rispetto al 2020 (anno della pandemia di Covid-19) e superiore al dato del 2019 pari a 549,16 milioni di euro, mentre l’import ha toccato quota 3,359 miliardi di euro (+51 per cento rispetto al 2020) con una prevalenza dei prodotti minerari. Tra gennaio e settembre 2022 le esportazioni hanno superato i 526 milioni di euro, il 13 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre le importazioni dall’Iraq hanno raggiunto 3,970 miliardi di euro, in aumento del 74,9 per cento su base annua. Non manca, poi, la presenza italiana nel settore energetico. Eni è presente in Iraq dal 2009, dove opera attraverso la sua controllata Eni Iraq BV, e nello lo sviluppo del Zubair Field Development Project (Eni 41,56 per cento, Kogas 23,75 per cento, Boc 29,69 per cento, Missan 5 per cento). L’azienda di San Donato Milanese è attiva anche nei progetti sociali e, in particolare, nell'assistenza sanitaria e nell'istruzione. Nel febbraio scorso, Eni lanciato con il governatorato di Bassora, l'Unione europea e Unicef un progetto per fornire entro il 2024 acqua potabile alla popolazione e favorire la creazione di posti di lavoro sostenibili per i giovani. (segue) (Res)