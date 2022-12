Iraq-Italia: Meloni ricevuta a Baghdad da premier Al Sudani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Meloni si svolge in un anno in cui l’Iraq ha assistito a cambiamenti significativi a livello politico. Dopo una crisi istituzionale protrattasi per quasi un anno, a seguito delle elezioni legislative anticipate del 10 ottobre dello scorso anno, il Paese ha visto, ad ottobre scorso, dapprima l’elezione di un nuovo presidente della Repubblica, Abdul Latif Rashid, e poi di un nuovo premier, Mohammed Shia al Sudani. Si è trattato di mosse volte a porre fine a quella che l’ex premier Mustafa al Kadhimi ha definito una delle “crisi politiche più difficili dal 2003”, culminata il 29 agosto con l’assalto del palazzo del governo da parte dei sostenitori del leader sciita Muqtada al Sadr e dei successivi scontri con le forze di sicurezza irachene e con le unità della Mobilitazione popolare sciita filo-iraniane, costati 33 morti e oltre 700 feriti. Il mese scorso, poi, il nord dell’Iraq è stato anche obiettivo degli attacchi sia dei Guardiani della rivoluzione iraniana (i cosiddetti pasdaran) sia della Turchia. I primi hanno ripreso a colpire la regione autonoma del Kurdistan iracheno e anche alcune città a maggioranza curda dell’Iraq federale con l’obiettivo di mirare soprattutto ai gruppi curdo-iraniani ospitati nella regione, come il Partito democratico del Kurdistan iraniano (Pdki), il Partito della libertà del Kurdistan (Kff) e il Partito Komala accusati da Teheran di fomentare e sostenere le rivolte in corso da metà settembre nel Paese. L’operazione della Turchia, invece, “Spada ad artiglio” (Pence Kilic), mirava volta a colpire i gruppi curdi, in primis il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). (Res)