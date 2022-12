Imprese: semiconduttori, Tsmc vicina ad accordo per costruzione stabilimento in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) sta conducendo colloqui avanzati con fornitori chiave per la realizzazione del suo primo stabilimento produttivo europeo, che sorgerebbe nella città di Dresda, in Germania. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui la compagnia ha già pianificato l'invio di una squadra di dirigenti in Germania all'inizio del prossimo anno, per discutere il supporto al progetto da parte del governo tedesco. Si tratterà del secondo viaggio nel suo genere nell'arco di sei mesi, da cui dipenderà la decisione definitiva dell'azienda in merito al progetto multimiliardario, la cui costruzione potrebbe iniziare già nel 2024. (Git)