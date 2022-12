Turchia-Yemen: ministro Cavusoglu, sosteniamo integrità territoriale e sovranità yemenita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia sostiene con forza l’integrità territoriale e politica e la sovranità dello Yemen. Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, nel corso di una conferenza stampa congiunta con l’omologo yemenita Ahmed Awad bin Mubarak, tenuta a margine di un incontro ad Ankara. “Continuiamo a sostenere lo Yemen in questi giorni difficili. In Turchia abbiamo macinato 37 mila tonnellate di cereali dall'Ucraina in farina e l'abbiamo inviata in Yemen", ha dichiarato il capo della diplomazia turca. Il ministro degli Esteri yemenita, da parte sua, ha descritto il continuo rifiuto delle richieste di pace e tregua da parte delle milizie di ribelli sciiti Houthi come un "insulto alla comunità internazionale”. (segue) (Res)