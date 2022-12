Turchia-Yemen: ministro Cavusoglu, sosteniamo integrità territoriale e sovranità yemenita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro tra i ministri degli Esteri turco e yemenita è giunto a circa tre mesi dalla mancata proroga del cessate il fuoco mediato dalle Nazioni Unite, entrato in vigore per la prima volta il 2 aprile e non più rinnovato dal 2 ottobre scorso. Come dichiarato dall'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, alla commissione per gli affari esteri della Camera in una recente audizione sulla guerra in corso, lo Yemen sta vivendo “un momento critico”. "Nonostante la scadenza ufficiale della tregua, stiamo lavorando senza sosta per rinnovare ed espandere la tregua e delineare le opzioni per il percorso verso una soluzione del conflitto", ha invece dichiarato l’inviato speciale dell’Onu in Yemen, Hans Grundberg. (Res)