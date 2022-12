Medio Oriente: Meloni, un Iraq forte è una condizione per la prosperità della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Iraq forte è una condizione per la prosperità in Medio Oriente. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al suo arrivo in Iraq nell’ambito di una visita ai contingenti militari italiani dispiegati nel Paese, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq News”. Al suo arrivo a Baghdad, Meloni ha dichiarato: "Il fatto che il governo iracheno consideri il 25 dicembre come una festa ufficiale è un segno di rispetto per la comunità cristiana". Meloni è giunta questa mattina nella capitale, Baghdad, per una visita che toccherà nel corso della giornata la città di Erbil, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. A Baghdad, Meloni è stata ricevuta con una cerimonia ufficiale dal premier iracheno Mohamed Shia al Sudani. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa irachena, Al Sudani terrà colloqui con la delegazione italiana, relativi alle relazioni bilaterali tra i due Paesi, e alle modalità per rafforzare la cooperazione reciproca in vari campi, a beneficio dei popoli iracheno e italiano.(Res)