Regno Unito: accuse ai Conservatori, hanno "perso il controllo dell'economia"

- Il Partito conservatore britannico è stato accusato di "aver perso il controllo dell'economia" dopo che i dati, pubblicati ieri dall'Ufficio per le statistiche nazionali hanno mostrato una contrazione dell'attività economica dello 0,3 per cento e una riduzione del Pil più rapida di quanto si pensasse. A riportare la notizia il quotidiano "The Independent". La cancelliera ombra dello Scacchiere, la laborista Rachel Reeves, ha osservato che in base alle statistiche il Regno Unito avrebbe "la peggiore crescita del G7 nell'ultimo trimestre". "I conservatori hanno perso il controllo dell'economia e stanno lasciando milioni di lavoratori a pagarne il prezzo", ha detto Reeves. (Rel)