Covid: in Veneto 2.688 nuovi positivi e nove decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.688 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, secondo i dati diffusi dal bollettino quotidiano regionale. Ci sono inoltre nove vittime. Calo nei dati relativi agli attuali positivi, che sono 51.036 (-177). Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri in area non critica sono ricoverati 1.605 pazienti, medesimo numero del bollettino precedente, mentre in terapia intensiva ci sono 66 persone (-3). (Rev)