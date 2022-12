Ucraina: Tajani, incontro Biden-Zelensky chiaro messaggio a Putin, Occidente è unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il messaggio lanciato alla Russia con l’incontro fra i presidenti di Stati Uniti e Ucraina, Joe Biden e Volodymyr Zelensky, è assolutamente chiaro: l’Occidente è unito e non lasceranno sola l’Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista al "Corriere della Sera". "L’obiettivo è la pace, ma non si pensi di logorare l’Occidente. Tutti insieme continueremo a sostenere l’Ucraina finché non arriverà una pace giusta che rispetti il diritto dell’Ucraina a vedere soddisfatte le sue richieste di indipendenza e libertà. Noi lanciamo continuamente offerte di negoziato alla Russia: anche il governo italiano si appella a mediatori come la Turchia, come il Vaticano ma anche la Cina perché insistano nella loro opera di persuasione della dirigenza russa. Ma ripeto, è chiaro che dobbiamo ripristinare lo status quo ante: serve un sostegno unitario dell’Occidente per creare le condizioni per un cessate il fuoco e poi per un negoziato di pace", ha detto Tajani, che ha parlato anche di ricostruzione del Paese. "Le reti e le infrastrutture bombardate dai russi andranno ricostruite in fretta perché l’Ucraina è e sarà sempre più un Paese europeo. L’Europa la assisterà e noi cl prepariamo a questo dossier. Le imprese italiane sono pronte", ha detto il ministro.(Res)