Bosnia: esponente musulmano presidenza, nomina Kristo a premier non influenza mia opinione su Nato

- L'esponente musulmano della presidenza triapartita della Bosnia Erzegovina, Denis Becirovic, ha dichiarato che la nomina di Borjana Kristo alla presidenza del Consiglio dei ministri del Paese "non può in alcun modo influenzare le sue opinioni sulla Nato". Lo riferisce l'agenzia di stampa "Fena". "Non farò mai alcuna mossa che rallenti il percorso della Bosnia Erzegovina verso la Nato, e sosterrò qualsiasi mossa che acceleri lo Stato verso la Nato. È giunto il momento di offrire al Paese una possibilità di sviluppo, cooperazione e dialogo. I cittadini non devono più essere ostaggi di continui blocchi, ricatti e litigi", ha detto Becirovic. Ieri la presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina ha nominato Borjana Kristo, deputata del partito Unione democratica croata (Hdz), come nuova presidente del Consiglio dei ministri del Paese balcanico per il periodo 2022-2026.(Seb)