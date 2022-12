Spagna: nel terzo trimestre crescita Pil dello 0,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre di quest'anno l'economia spagnola è cresciuta dello 0,1 per cento, quasi due punti percentuali in meno rispetto a quello precedente (2 per cento), principalmente a causa del rallentamento degli investimenti e della moderazione dei consumi delle famiglie (-1,6 per cento). È quanto emerge dai dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Tuttavia, la crescita annuale dell'economia spagnola, annunciata il 28 ottobre, pari al 3,8 per cento, è stata rivista al rialzo di sei decimi di punto percentuale al 4,4 per cento. Un tasso che contrasta con la crescita del 7,6 per cento del secondo trimestre del 2022. (Spm)