Corea del Nord: Blinken ribadirà richiesta di cooperazione diplomatica alla Cina

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha ribadito ieri la volontà di cercare l'aiuto della Cina per persuadere la Corea del Nord a sedere al tavolo dei negoziati, e interrompere i lanci di missili effettuati a più riprese nel corso del 2022. Blinken dovrebbe recarsi in Cina all'inizio del prossimo anno, per la prima visita ufficiale nel Paese asiatico di un capo della diplomazia Usa da quattro anni a questa parte. Durante la visita, il segretario intende chiedere alle autorità cinesi di "provare a convincere la Corea del Nord a muoversi in un'altra direzione": "Abbiamo detto molto chiaramente - e lo ribadiamo - di essere aperti alla diplomazia senza prerequisiti. Restiamo impegnati a cercare la denuclearizzazione della Penisola coreana", ha affermato il segretario di Stato nel corso di una conferenza stampa. "Oggi la Corea del Nord non dialoga su tale presupposto, ma resta una possibilità, e penso che la Cina possa giocare un ruolo nell'aiutarci a muovere in quella direzione", ha aggiunto Blinken. (segue) (Was)