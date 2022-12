Filippine: Manila rafforzerà la presenza militare nel Mar Cinese Meridionale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2016 un tribunale d’arbitrato internazionale de L’Aja ha bocciato le rivendicazioni di Pechino garantendo a Manila i diritti di sfruttamento delle risorse all’interno delle 200 miglia marittime della Zona economica esclusiva (Zee). La Cina, tuttavia, non ha mai accettato la sentenza. Iroquois e Sabina si trovano proprio all’interno della Zee filippina, a 127 miglia nautiche dall’isola di Palawan. Qui si è recata in visita il mese scorso la vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ribadendo l’impegno di Washington a sostegno dei diritti territoriali filippini. L’incidente avviene proprio mentre il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Junior, sta preparando una visita di Stato a Pechino per l’inizio del prossimo anno. (Fim)