Medio Oriente: investiti agenti di polizia in città a est di Tel Aviv, ucciso "l’attentatore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due agenti di polizia israeliana sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un’auto guidata da un giovane palestinese, che, secondo fonti di Israele, potrebbe aver voluto compiere un attentato premeditato a Kafr Qasim, città a abitata soprattutto da arabi israeliani e situata a circa 20 chilometri a est di Tel Aviv, sul lato israeliano della Linea verde che separa Israele e la Cisgiordania. Secondo quanto riferito dall’emittente panaraba “Al Jazeera”, gli agenti hanno risposto sparando contro l’attentatore, un ventenne palestinese, morto poco dopo per le ferite riportate. La polizia israeliana ha fatto sapere di aver trovato un’arma da fuoco e munizioni all’interno di un edificio da cui si pensa fosse uscito l'autista, oltre a un coltello all’interno del veicolo. I filmati diffusi in rete mostrano un'auto, un veicolo civile, dirigersi velocemente verso gli agenti in retromarcia e scontrarsi con un altro veicolo accanto al punto in cui si trovavano i poliziotti israeliani. (Res)