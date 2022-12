Thailandia: primo ministro Prayuth annuncia adesione a nuovo partito in vista delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, ha annunciato oggi l'adesione a un nuovo partito politico, Ruam Thai Sang Chart ("Nazione thailandese unita") in vista delle elezioni generali che si terranno in quel Paese il prossimo maggio. L'annuncio conferma la determinazione dell'ex generale a restare al potere, nonostante una recente sentenza della Corte costituzionale limiti la sua permanenza a capo del governo a un massimo di altri due anni. "Valuto la questione da un po' di tempo, e ho deciso infine di aderire al partito Ruam Thai Sang Chart", ha dichiarato il primo ministro nel corso di una conferenza stampa. "Sono già stato informato dal partito che intendono proporre me come candidato alla carica di primo ministro alle elezioni del prossimo anno". Il partito Palang Pracharat, formazione politica vicina alle forze armate di cui Prayutrh è stato membro sino a questo momento, soffre di un calo della popolarità causato dalle divisioni interne seguite al recente avvicendamento ai vertici di quella formazione politica, che ha spinto diversi deputati a cambiare schieramento. Prima dell'annuncio odierno di Prayuth, 40 deputati di diversi partiti politici hanno annunciato la loro adesione a un'altra formazione politica, il partito populista Bhumjaithai, rafforzandone così il leader Anutin Charnvirakul. (segue) (Fim)