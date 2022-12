Thailandia: primo ministro Prayuth annuncia adesione a nuovo partito in vista delle elezioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Pheu Thai, fondato dall'ex primo ministro thailandese in esilio Thaksin Shinawatra, appare in vantaggio in vista delle elezioni generali in programma il prossimo anno. Il partito di opposizione thailandese ha raccolto la fiducia del 73 per cento dei 1.310 partecipanti a un sondaggio effettuato questo mese dall'Istituto nazionale dell'Amministrazione dello sviluppo (Nida). Palang Pracharath, partito vicino alle forze armate, raccoglie invece la fiducia del 31 per cento degli intervistati, dietro anche al partito di opposizione progressista Move Forward, che ha raccolto il giudizio positivo del 41 per cento dei partecipanti al sondaggio. Il partito Pheu Thai ha ufficialmente intrapreso la propria campagna elettorale questo mese, promettendo in caso di vittoria un aumento del salario minimo del 70 per cento entro la fine del prossimo mandato quadriennale e una crescita economica media del 5 per cento annuo. (segue) (Fim)