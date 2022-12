Usa-Cina: Blinken a colloquio con il ministro degli Esteri Wang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha avuto ieri un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui il segretario ha discusso "la necessità di mantenere linee di comunicazione aperte e gestire responsabilmente le relazioni" tra Stati Uniti e Cina. Blinken ha ribadito inoltre la posizione degli Stati Uniti in merito al conflitto in Ucraina, e le minacce poste da quest'ultimo "alla sicurezza e alla stabilità economica globali". I due funzionari hanno fatto il punto della situazione sul fronte della pandemia di Covid-19, e Blinkeh ha evidenziato "l'importanza della trasparenza per la comunità internazionale". (Was)