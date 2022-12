Usa: Hunter Biden ha ingaggiato l'ex avvocato del genero di Trump Kushner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden al centro dello scandalo relativo ai presunti affari familiari dei Biden con Paesi stranieri, ha ingaggiato un avvocato che in precedenza ha rappresentato Jared Kushner, genero dell'ex presidente Donald Trump. Lo riferisce il quotidiano "The Hill". L'avvocato in questione è Abbe Lowell, che ha rappresentato Kushner durante le indagini del Federal Bureau of Investigation (Fbi) riguardo i presunti contatti tra la campagna elettorale di Trump e la Russia, il cosiddetto "Russiagate". Lowell assisterà Hunter Biden nel contesto delle indagini che il Congresso federale intraprenderà quasi certamente a suo carico il prossimo anno, quando i Repubblicani assumeranno il controllo della Camera dei rappresentanti. (Was)