Cina-Usa: Wang sente Blinken, Washington abbandoni “soppressione” e “bullismo unilaterale”

- Gli Stati Uniti devono “smettere di sopprimere la Cina” e non persistere nella “vecchia routine di bullismo unilaterale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al termine di un colloquio telefonico tenuto oggi con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, tenuto su richiesta di quest’ultimo. Cina e Stati Uniti dovrebbero seguire la rotta indicata dai presidenti Xi Jinping e Joe Biden, cercare il modo corretto di andare d’accordo e compiere i dovuti sforzi a beneficio dei rispettivi popoli, pace e stabilità nel mondo, ha detto Wang. “Gli Stati Uniti - ha aggiunto - non possono impegnarsi nel contenimento mentre attivano colloqui; parlare di cooperazione e pugnalare allo stesso tempo. Questa non è concorrenza ragionevole, ma soppressione irragionevole; non è gestire e controllare le differenze, ma intensificare le contraddizioni. È ancora la vecchia routine del bullismo unilaterale, che non ha funzionato con la Cina in passato e non funzionerà in futuro”, ha affermato Wang. “La Cina continuerà a difendere risolutamente i suoi interessi di sovranità, sicurezza e sviluppo” e invita gli Stati Uniti a “prestare attenzione alle sue legittime preoccupazioni”: in particolare, ciò che Washington dovrebbe fare è non continuare a sfidare le linee rosse tracciate dalla Cina in modo lento e inesorabile”, ha detto Wang citando la cosiddetta “salami slicing strategy”. (Cip)