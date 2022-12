© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina sono in partenza per il Libano: andrò a visitare il nostro contingente nella missione Unifil": così il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter. "Oltre mille uomini a presidio della pace. Un orgoglio per tutta l'Italia", ha aggiunto il ministro. (Res)