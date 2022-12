Usa: ambientalisti contro leader Senato Schumer, "ha condannato balene all'estinzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione ambientalista Center for Biological Diversity, attiva nella protezione delle specie a rischio, ha puntato l'indice contro il leader della maggioranza democratica al Senato federale degli Stati Uniti, Chuck Shumer, accusandolo di aver condannato la balena franca nordatlantica a una "estinzione irreversibile" tramite la nuova legge di bilancio da 1.700 miliardi approvata ieri. Schumer e un suo collega di partito, Patrick Leahy, hanno infatti inserito nel testo della legge di spesa un emendamento che rinvia di sei anni la messa al bando delle reti per la pesca a strascico delle aragoste, responsabili della morte di numerosi esemplari di cetacei a rischio critico di estinzione. Stephanie Kurose, responsabile politica dell'organizzazione non governativa, ha puntato il dito contro il leader democratico ieri, affermando che a causa sua le balene nordatlantiche subiranno "una sofferenza inutile e straziante". "L'estinzione è una scelta politica, e Schumer ha messo in chiaro di essere pronto a piegarsi a interessi speciali anziché proteggere questi giganti dei mari", ha aggiunto Kurose. Secondo la National Oceanic Atmospheric Administration, la popolazione delle balene franche nordatlantiche è ormai ridotta a circa 300 esemplari, incluse meno di 100 femmine in età riproduttiva. L'intrappolamento nelle reti da pesca e le collisioni con le navi sono la causa principale di morte per questi cetacei. (Was)