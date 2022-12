Legge Bilancio: Lollobrigida, nella manovra i nostri punti di forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che manovra è: "Per la prima volta si è votato d'estate. C'era tempo solo per approvare ciò che era stato preparato. Ma Giorgia Meloni e la maggioranza hanno voluto una manovra politica. Da ministro dell'Agricoltura direi che seppure in carestia e con tanta grandine ha permesso di seminare l'Italia del futuro: riappropriandoci dei nostri punti di forza e superando gli errori". Una manovra che ha fatto fibrillare la maggioranza: "In un'ora e mezzo il Consiglio dei ministri l'ha approvata all'unanimità. Poi in Parlamento c'è stato dibattito. Questa non è un'anomalia, ma la democrazia". Per l'opposizione è pasticciata e senza strategia: "La strategia era nel programma: far crescere la ricchezza per poterla redistribuire. Abbiamo iniziato ad agire in favore dell'equità, del sostegno ai più deboli e alle imprese e per la semplificazione. Continueremo". Per errore erano state date più risorse ai Comuni: "Con più fondi a disposizione avremmo voluto fare molto di più. Soprattutto sul cuneo fiscale per aumentare i salari e diminuire il peso sulle imprese. Sulle pensioni. Per la formazione e la sanità". (segue) (Res)