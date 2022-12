Legge Bilancio: Lollobrigida, nella manovra i nostri punti di forza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgetti dice che la manovra durerà tre mesi: "Lo leggo in positivo: se la situazione in Ucraina si stabilizzerà si potrà rivedere e fare ulteriori interventi. In caso contrario potrebbe essere necessario riparare altri danni collaterali". II Reddito di cittadinanza tolto al primo rifiuto per M5S viola la dignità del lavoro: "Mio nonno era un piccolo imprenditore in Eritrea. Fu costretto, come tanti italiani, anche in Libia, a venir via. Fece di tutto per mantenere la famiglia. Mi ha insegnato che la dignità è nel lavoro", ha concluso Lollobrigida. (Res)