Kosovo: ministra serba integrazione Ue, mai vista domanda adesione da territorio non riconosciuto

- Non è mai accadyti che un territorio non riconosciuto indipendente come il Kosovo abbia richiesto l'adesione all'Unione europea. Lo ha affermato la ministra per l'Integrazione europea serba, Tanja Miscevic, ripresa dall'emittente "N1". Miscevic ha aggiunto che "sarà interessante vedere come si evolverà questa cosa" e che Belgrado sta seguendo le posizioni degli Stati membri dell'Ue su questo argomento, i quali esprimono "in gran parte scetticismo". Come dato di fatto importante, afferma che ciò "potrebbe interrompere il dialogo tra Belgrado e Pristina", ha aggiunto Miscevic. L'ambasciatore svedese a Belgrado Anika Ben David ha affermato che il suo Paese è stato informato dalla presidenza ceca che Pristina ha presentato domanda di adesione all'Ue. "Affronteremo le questioni dell'agenda europea quando si presenteranno, in stretto coordinamento con gli altri membri", ha affermato Ben David. Dal primo gennaio la Svezia assumerà la presidenza dell'Unione europea. (Seb)