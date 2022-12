Usa: 6 gennaio, commissione parlamentare d'inchiesta ha pubblicato il rapporto conclusivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblicazione del rapporto è stata preceduta da quella del "contro-rapporto" stilato da una "commissione ombra" composta da cinque deputati del Partito repubblicano. "Della commissione ombra" fanno parte il leader dei Repubblicani alla Camera Kevin McCarthy e i deputati Jim Banks, Rodney Davis, Jim Jordan, Kelly Armstrong e Troy Nehls. La commissione ombra è nata su iniziativa di McCarthy lo scorso anno, quando Pelosi ha opposto il proprio veto personale all'ammissione di Banks e Jordan nella Commissione d'inchiesta parlamentare sul 6 gennaio: il leader dei repubblicani ha replicato ritirando la partecipazione del Partito alla commissione d'inchiesta, e istituendone una alternativa. Il contro-rapporto pubblicato ieri si basa su documenti già noti, nuovi rapporti e testimonianze di funzionari di sicurezza e della Polizia di Capitol Hill, e chiama in causa radicali mutamenti delle procedure di intelligence e sicurezza ordinati proprio a ridosso delle proteste del 6 gennaio. "Come previsto, la Commissione ha ignorato quasi del tutto la questione", accusa una nota diffusa dai deputati repubblicani. Il contro-rapporto include comunicazioni tra Pelosi e il Sergente in armi responsabile della Sicurezza del Campidoglio, che aveva chiesto più volte di rafforzare i presidi di polizia senza però ottenerne l'autorizzazione. Pelosi, da parte sua, ha più volte negato di essere stata direttamente responsabile dei protocolli di sicurezza il 6 gennaio. Il contro-rapporto pubblicato dai deputati repubblicani include anche le ripetute richieste dell'ex presidente Donald Trump ai manifestanti ad essere "pacifici" e disperdersi. Tuttavia, come evidenziato dal quotidiano "The Hil", il rapporto non menziona i ritardi di Trump nell'intervenire pubblicamente per placare le proteste, né la sua retorica nelle settimane precedenti, quando aveva sollecitato i suoi sostenitori a "lottare con tutte le forze" per contestare l'esito delle ultime elezioni presidenziali. (Was)