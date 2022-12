Giappone: indice prezzi al consumo aumenta del 3,7 per cento a novembre, ai massimi dal 1981 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha rivisto al rialzo ieri la sua previsione ufficiale di crescita dell'economia per l'anno fiscale 2023, elevandola dall'1,1 all'1,5 per cento del Pil. Tokyo conta su un aumento della spesa in conto capitale delle aziende e su un consistente incremento dei salari, cui dovrebbe coincidere un'accelerazione dei consumi. Le nuove proiezioni faranno da base all'annuale bilancio di previsione. Dal documento emergerà come la terza economia mondiale intenda far fronte al brusco rallentamento dell'attività economica e degli scambi globali prevista per il 2023: cruciali, in questo senso, saranno i consumi e la ripresa graduale dei flussi di turisti internazionali. "La domanda del settore privato trinerà la crescita nel 2023", afferma una nota pubblicata oggi dal governo giapponese, che mette comunque in guardia dai rischi al ribasso posti dallo scenario globale. Per quanto riguarda l'andamento del tasso di inflazione, il governo giapponese ha lasciato invariata la propria previsione dell'1,7 per cento nel 2023. (segue) (Git)