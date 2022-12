Giappone: indice prezzi al consumo aumenta del 3,7 per cento a novembre, ai massimi dal 1981 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha registrato un disavanzo della bilancia commerciale di 2.030 miliardi di yen (circa 15 miliardi di dollari) nel mese di novembre, per effetto dei costi elevati delle importazioni energetiche e della svalutazione dello yen. E' quanto emerge dai dati pubblicati oggi dal governo di quel Paese, che consolidano la previsione di un deficit commerciale record per l'intero 2022. I prodotti energetici hanno contribuito a un incremento delle importazioni del 30,3 per cento annuo a novembre, a 10.860 miliardi di yen. Le esportazioni, di contro, hanno registrato una crescita del 20 per cento, a 8.840 miliardi di yen: un dato positivo cui ha contribuito l'aumento delle spedizioni di automobili e macchinari verso gli Stati Uniti, ma che non è bastato a compensare lo squilibrio della bilancia commerciale giapponese, che a novembre ha registrato il 16mo passivo mensile consecutivo. Il Giappone ha registrato il mese scorso un attivo commerciale di 680,39 miliardi di yen con gli Stati Uniti, ma un passivo di 690,69 miliardi di yen con la Cina e di 181,01 miliardi di yen con l'Asia nel suo complesso. Con l'Unione europea la terza economia mondiale ha accumulato un passivo commerciale di 212,17 miliardi di yen. (segue) (Git)