Giappone: indice prezzi al consumo aumenta del 3,7 per cento a novembre, ai massimi dal 1981 (5)

- La spesa delle famiglie giapponesi è aumentata per il quinto mese consecutivo a ottobre, registrando un incremento dell'1,2 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo certificano i dati pubblicati il 6 dicembre dal governo giapponese, che riflettono la ripresa delle attività sociali in coincidenza con l'allentamento delle restrizioni pandemiche. Una ripresa dei consumi, che rappresentano oltre la metà dell'economia giapponese, è necessaria per la crescita, ma l'accelerazione dell'inflazione alimentata dall'indebolimento dello yen agisce da freno: i salari reali del Paese, infatti, hanno registrato a ottobre un calo del 2,6 per cento, il più marcato da ben sette anni a questa parte. (Git)