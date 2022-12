Giappone-Cina: nel 1991 i due Paesi promisero di non minacciarsi militarmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Cina promisero di non rappresentare una minaccia militare l'uno per l'altro nel 1991, due anni dopo le proteste di Piazza Tienanmen. E' quanto emerge da un documento diplomatico giapponese desecretato soltanto questa settimana. Dal documento, rilanciato dall'agenzia di stampa "Kyodo", emerge che nel 1991 l'allora primo ministro giapponese Toshiki Kaifu incontrò a Pechino l'omologo cinese Li Peng, e lo rassicurò che il Giappone non sarebbe tornato a militarizzarsi, dato il profondo rimorso ancora avvertito dal Paese per il suo passato imperialista. Il premier giapponese disse che il Giappone non sarebbe tornato ad essere una potenza militare, dal momento che i cittadini giapponesi avevano rinunciato per sempre alla guerra, e che un conflitto non avrebbe beneficiato l'Asia-Pacifico. Secondo il documento, Li replicò evidenziando che la spesa militare complessiva della Cina rappresentava allora appena il 20 per cento del bilancio della Difesa giapponese dell'epoca, che ammontava a 33,1 miliardi di dollari. Come ricorda la stampa giapponese, la visita di Kaifu a Pechino nel 1991, due anni dopo le proteste di Piazza Tienanmen, contribuì a una distensione nelle relazioni tra i due Paesi asiatici. Negli ultimi anni, la spesa militare della Cina è rapidamente aumentata sino ad ammontare a 207,6 miliardi di dollari nel 2022. Il Giappone, dal canto proprio, ha formalizzato al scorsa settimana un processo di rapido riarmo, con l'obiettivo di raddoppiare il bilancio della Difesa al 2 per cento del Pil entro il 2027. (Git)