Ucraina: Corea del Nord nega fornitura di armi alla Russia

- La Corea del Nord ha ribadito oggi di non aver mai fornito armi alla Russia, replicando alle nuove accuse formulate in tal senso dagli Stati Uniti. In una nota rilanciata dall'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), il ministero degli Esteri nordcoreano definisce "infondata" la denuncia di Washington secondo cui Pyongyang avrebbe fornito armi e munizioni alle milizie private russe impegnate in combattimento in Ucraina. Il ministero ha condannato l'invio di armi statunitensi all'Ucraina, e ha negato anche indiscrezioni pubblicate dal quotidiano giapponese "Yomiuri", secondo cui carichi di munizioni di vario calibro avrebbero attraversato il confine tra la Corea del nord e la Russia il mese scorso, e nuove forniture dovrebbero avvenire nelle prossime settimane. "Il falso rapporto di media statunitensi secondo cui la Repubblica Popolare Democratica di Corea avrebbe offerto munizioni alla Russia è un assurdo depistaggio, indegno di commenti o speculazioni", ha affermato un portavoce del ministero citato da "Kcna". (segue) (Git)