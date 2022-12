Ucraina: Corea del Nord nega fornitura di armi alla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha affermato ieri che la Corea del Nord ha fornito armi ai mercenari russi del Gruppo Wagner, da impiegare nel quadro della guerra in Ucraina. Il funzionario ha così confermando durante un briefing le indiscrezioni riportate nei giorni scorsi dalla stampa Usa. “Il dipartimento del Commercio ha designato il Gruppo Wagner come utente militare finale, inserendolo nella lista di entità verso cui la fornitura di strumenti e armi è considerata una minaccia per la sicurezza nazionale: il motivo è che vogliamo impedire ai mercenari di acquisire armi o equipaggiamenti basati su tecnologia Usa, ovunque si trovino nel mondo”, ha armato Kirby. (Git)