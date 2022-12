Corea del Nord: Blinken ribadirà richiesta di cooperazione diplomatica alla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è sotto crescente pressione da parte di esponenti politici e associazioni che chiedono la nomina di un inviato per i diritti umani in Corea del Nord, un incarico rimasto vacante sin dal 2017- "Penso che l'amministrazione Biden si sia insediata evidenziando la propria enfasi e l'impegno nella promozione dei diritti umani a livello mondiale, ma sinora ho visto più parole che azione", ha lamentato Young Kim, deputata repubblicana e co-presidente del Gruppo di studio congressuale bipartisan sulla Corea, nel corso di una recente intervista al quotidiano "Nikkei". "Penso si possa fare di più. (Il presidente Biden) dovrebbe dimostrare la serietà degli Stati Uniti in merito alla difesa dei diritti umani del popolo nordcoreano. Kim, così come altri esponenti del Congresso, chiedono in particolare di nominare un inviato per i diritti umani, una carica istituita tramite il North Korean Human Rights Act nel 2004 cui è attribuito il rango di ambasciatore e la cui nomina è vincolata all'approvazione del Senato. Come ricorda "Nikkei", il segretario di Stato Usa Antony Blinken aveva anticipato già a marzo 2021 la nomina di un inviato, che però non si è mai concretizzata. Secondo fonti vicine alla Casa Bianca citate dal quotidiano, una delle ragioni dell'assenza della nomina sarebbe la scarsa disponibilità da parte dei potenziali candidati ad accettare l'incarico. (segue) (Was)