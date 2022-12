Corea del Nord: Blinken ribadirà richiesta di cooperazione diplomatica alla Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato la scorsa settimana che il governo degli Stati Uniti stanzierà sino a 1,5 milioni di dollari per progetti tesi a promuovere il libero afflusso di informazioni da fonti esterne in Corea del Nord. I fondi serviranno a promuovere "la libertà d'informazione" e a "diversificare il meccanismo di accesso all'informazione" in Corea del Nord. L'obiettivo di Washington è di accrescere la consapevolezza del popolo nordcoreano in materia di democrazia, diritti umani e libertà. Il dipartimento ha promesso inoltre di stanziare 1,25 milioni di dollari per progetti tesi a promuovere i diritti fondamentali e la libertà in quel Paese asiatico. (segue) (Was)