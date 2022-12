Corea del Nord: Blinken ribadirà richiesta di cooperazione diplomatica alla Cina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato all'inizio di dicembre l'imposizione di sanzioni nei confronti di tre membri del Partito del lavoro della Corea del Nord per i loro legami con il programma di missili balistici portato avanti da Pyongyang. Si tratta, riferisce una nota del dipartimento di stato, di Jon Il Ho, Yu Jin e Kim Su Gil. I tre sono stati sanzionarti anche dall’Unione europea. Il provvedimento, si legge in una nota del dipartimento di Stato, mira ad impedire alla Corea del Nord di portare avanti i suoi programmi illegali di missili balistici e armi di distruzione di massa. Corea del Sud e Giappone si sono allineati agli Stati Uniti, varando a loro volta nuove sanzioni a carico di individui ed entità della Corea del Nord. Il ministero degli Esteri della Corea del Sud ha annunciato di aver imposto sanzioni a otto entità e sette individui connessi ai programmi di armamenti nordcoreani, inclusi un cittadino di Singapore e uno di Taiwan. Tutti i soggetti sanzionati sono già stati sottoposti a sanzioni analoghe dagli Stati Uniti tra il 2018 e il 2020, ha precisato il ministero. Il ministero degli Esteri giapponese ha annunciato invece l'imposizione di sanzioni a tre persone giuridiche, incluso il Lazarus Group, sospettato di condurre attacchi informatici per conto di Pyongyang. Le sanzioni unilaterali giungono dopo un recente tentativo dei tre Paesi di approvare nuove misure sanzionatorie al Consiglio di sicurezza Onu, dove però hanno espresso parere contrario Russia e Cina. (Was)