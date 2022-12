Filippine: Manila rafforzerà la presenza militare nel Mar Cinese Meridionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il segretario alla Difesa ad interim delle Filippine, Jose Faustino, ha diramato un comunicato nel quale esprime “preoccupazione” per la presenza “inaccettabile”, e in “violazione della sovranità nazionale”, di decine di navi cinesi nelle acque contese del Mar Cinese Meridionale. La presenza delle imbarcazioni cinesi è stata segnalata, in particolare, nelle acque tra gli atolli di Iroquois e di Sabina, in quello che Manila definisce Mare Filippino Occidentale. Già all'inizio di dicembre fonti militari filippine avevano denunciato le attività di una “milizia marittima” di Pechino nell’area. “Le nostre linee restano aperte al dialogo. Tuttavia, ribadiamo che le attività che violano la nostra sovranità, i nostri diritti e la nostra giurisdizione, e che minacciano la pace e la stabilità nella regione, sono inaccettabili”, ha dichiarato Faustino. Si tratta dell’ultimo di una lunga serie di incidenti tra Filippine e Cina nel Mar Cinese Meridionale, nelle cui acque transitano ogni anno merci per circa 3 mila miliardi di dollari. (segue) (Fim)